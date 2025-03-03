Разин — об игре с «Ладой»: «В Максима Третьяка сегодня вселился дедушка»

Главный тренер Андрей Разин «Металлурга» прокомментировал победу магнитогорской команды над «Ладой» (2:1 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Больших претензий к ребятам предъявить нельзя. Тем более выиграли, победа есть победа. Такое ощущение, что в Максима Третьяка сегодня вселился дедушка. Он отбивал все, что можно. От настроя зависит многое. По желанию сегодня больших претензий не было. Подвела реализация. У каждого хоккеиста сегодня было как минимум по одному моменту, а у некоторых — и по три», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Голкипер «Лады» Максим Третьяк, являющийся внуком вратаря сборной СССР Владислава Третьяка, отразил 97, 8 процентов бросков (43) в матче с «Металлургом».

«Металлург» набрал 80 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 48 очками — на 10-м месте «Востока».