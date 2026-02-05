Разин — о подготовке к плей-офф: «Первый раунд иногда самый тяжелый»
Главный тренер магнитогорского «Металлург» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил о том, что не будет выбирать соперника перед матчами на вылет.
— Следите ли вы хоть как-то за соперниками? На кого хотели бы попасть в первом раунде, на кого — не очень?
— Еще играть 18 матчей. Таблица может поменяться. Вон «Сибирь» как заскочила наверх. А так — как будет, так будет. Чтобы выиграть кубок, надо обыгрывать всех.
— Мне кажется, что в этом сезоне «Восток» намного сильнее «Запада».
— С «Локомотивом» мы тяжело играли, со «Спартаком» полегче. С ЦСКА какие-то непонятные две игры получились. Но это регулярка.
— Вы опасаетесь какого-то соперника?
— Да нет... Первый раунд иногда самый тяжелый. К плей-офф хочется нормально подготовиться, нагрузить команду, чтобы хватило на все матчи.
Магнитогорский клуб с 84 очками в 51 матче лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» первым из команд КХЛ обеспечил себе выход в плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -