Разин — о подготовке к плей-офф: «Первый раунд иногда самый тяжелый»

Главный тренер магнитогорского «Металлург» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил о том, что не будет выбирать соперника перед матчами на вылет.

— Следите ли вы хоть как-то за соперниками? На кого хотели бы попасть в первом раунде, на кого — не очень?

— Еще играть 18 матчей. Таблица может поменяться. Вон «Сибирь» как заскочила наверх. А так — как будет, так будет. Чтобы выиграть кубок, надо обыгрывать всех.

— Мне кажется, что в этом сезоне «Восток» намного сильнее «Запада».

— С «Локомотивом» мы тяжело играли, со «Спартаком» полегче. С ЦСКА какие-то непонятные две игры получились. Но это регулярка.

— Вы опасаетесь какого-то соперника?

— Да нет... Первый раунд иногда самый тяжелый. К плей-офф хочется нормально подготовиться, нагрузить команду, чтобы хватило на все матчи.

Магнитогорский клуб с 84 очками в 51 матче лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» первым из команд КХЛ обеспечил себе выход в плей-офф.