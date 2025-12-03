Разин — о победе «Металлурга» над «Автомобилистом»: «Играли против беспредела»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (6:5) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Фееричный матч получился. Сегодня играли против «Автомобилиста», против болельщиков — здесь шикарная атмосфера. Еще, конечно, против беспредела. Но мы молодцы. Думаю, что эта игра запомнится болельщикам, не только нашим.

Пояснить, что имею в виду под беспределом? Что хотел, то и имел. И имею», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» набрал 52 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» идет четвертым на «Востоке» — 37 очков.