Разин в жесткой форме раскритиковал журналистов после поражения от «Трактора»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал ряд журналистов, которые пишут негативные материалы о нем.
13 ноября магнитогорцы дома уступили в дерби «Трактору» со счетом 0:4 в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения. Я никогда не дам им интервью.
Остальные — хотите меня обсирать, не могу подобрать другого слова — обсирайте. Я вас не ругаю. Могу одно сказать: я как работал, так и работаю. Еще разу могу подтвердить — я уверенный в себе человек. Что будет, то будет. В любой ситуации можно взять себя в руки и выкарабкаться.
Я могу сказать корреспондентам: собаки лают, караван идет. Хотите [ругать] — это ваше дело. Бывают ситуации, когда тяжело выкарабкиваться, и много собак тявкает. У меня таких было полно — «Автомобилист», «Югра», Адмирал», Северсталь»... Я все это пережил.
Сейчас у меня нет к вам претензий. Хотите так говорить — говорите. Просто когда вы, конкретные люди, перегибаете палку, я для вас закрыт. Можете обижаться или не обижаться — до свидания», — заявил тренер.
Разин возглавяет «Металлург» с весны 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством выиграла Кубок Гагарина.
В текущем розыгрыше КХЛ «Магнитка» идет на 6-м месте Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|27
|16
|11
|34
|4
|Динамо М
|25
|14
|11
|31
|5
|Торпедо
|27
|13
|14
|31
|6
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|25
|13
|12
|28
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|31
|4
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|27
|13
|14
|27
|7
|Нефтехимик
|27
|9
|18
|25
|8
|Сибирь
|24
|10
|14
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|24
|9
|15
|20
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|13.11
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 1 Б
|13.11
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 5
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|0 : 4
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|1 : 2 ОТ
|13.11
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|5 : 0
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|1 : 2 ОТ