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Разин в жесткой форме раскритиковал журналистов после поражения от «Трактора»

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал ряд журналистов, которые пишут негативные материалы о нем.
13 ноября магнитогорцы дома уступили в дерби «Трактору» со счетом 0:4 в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения. Я никогда не дам им интервью.

Остальные — хотите меня обсирать, не могу подобрать другого слова — обсирайте. Я вас не ругаю. Могу одно сказать: я как работал, так и работаю. Еще разу могу подтвердить — я уверенный в себе человек. Что будет, то будет. В любой ситуации можно взять себя в руки и выкарабкаться.

Я могу сказать корреспондентам: собаки лают, караван идет. Хотите [ругать] — это ваше дело. Бывают ситуации, когда тяжело выкарабкиваться, и много собак тявкает. У меня таких было полно — «Автомобилист», «Югра», Адмирал», Северсталь»... Я все это пережил.

Сейчас у меня нет к вам претензий. Хотите так говорить — говорите. Просто когда вы, конкретные люди, перегибаете палку, я для вас закрыт. Можете обижаться или не обижаться — до свидания», — заявил тренер.

Разин возглавяет «Металлург» с весны 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством выиграла Кубок Гагарина.

В текущем розыгрыше КХЛ «Магнитка» идет на 6-м месте Западной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах.

Даниил Вовченко (&laquo;Металлург&raquo;) и&nbsp;Никита Дыняк (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Мое самое тяжелое поражение в Магнитогорске». Жесткий разгром чемпиона — Разин опять проиграл «Ак Барсу»

Источник: ХК Металлург
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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