Разин: «Сейчас команда уходит на выходные. Потом мои любимые баллоны»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:0).

— Тяжелый отрезок был. Видно, что команда подсела, устала. Это касается всех, — цитирует Разина сайт «Северстали». — Не только нашей команды. Немножко провалили начало. Очень много ошибок было, хорошо, что вратарь нас в эти моменты подвыручил. Дальше команда выполнила задание, хотя я так мало говорю. Действительно, играли против Нижнего Новгорода, который всегда очень много забивает, очень много контратак. Таких качественных контратак. Мы сегодня все это засушили и с такой командой отыграть на ноль — достойно! Ребята молодцы. С победой!

— Такого удачного отрезка у вас не было: пять побед в пяти матчах. За счет чего удалось так прибавить?

— Ничего не произошло. У нас до этого соперники были сильные, если вспоминать: до этого три поражения подряд, но мы тоже хорошо играли. Со СКА там недоразумение, не в обиду СКА. До этого мы сами игру проиграли. С «Ак Барсом» и «Локомотивом» — просто не сложились. Мы пропустили все, что можно. Не забили свои моменты. Сейчас все срослось. Соперники не такие сильные. Мы были в хорошей форме. Работали в обычном режиме. Просто стали выигрывать.

— Сейчас будет пауза. Какие планы на паузу у команды?

— Сейчас команда уходит на выходные. Потом, как сказал Вовченко, мои любимые баллоны. Надо готовиться дальше. Этот отрезок провести с пользой. Тем более у нас и в сборную люди поехали. Виттасмяки, Берглунд приедут с новыми эмоциями, скажем так. Впереди сложный отрезок. У нас после паузы очень сложный выезд, поэтому жизнь продолжается.