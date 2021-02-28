Разин считает, что «Северсталь» перевыполнила задачу, попав в плей-офф с шестого места

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

«Игра была волнами. Замечательный первый период, мы контролировали игру, могли еще забить, и половину второго периода хорошо играли. Потом решили усложнить себе задачу, пропущенный гол на последней секунде второго периода мобилизовал нас. Третий период играли дисциплинированно, хорошо.

Задача для клуба была попасть в плей-офф, и если мы занимаем шестое место, то, получается, перевыполнили задачу. Это тоже немаловажный фактор, учитывая бюджет команды. Забраться поближе к серединке, думаю, достижение. С другой стороны, без разницы, с кем играть в плей-офф, со СКА или московским «Динамо». Надо готовиться. Победа в этой игре придает больше сил, потому что через два дня игра, и отрицательные эмоции были бы некстати. Плей-офф — другое соревнование, и надо ребят к нему подготовить, а времени нет», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.