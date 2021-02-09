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Разин считает, что «Северсталь» могла обыграть «Йокерит» в основное время

9 февраля 2021, 23:52
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играли с очень хорошей командой, знали, что «Йокерит» хорошо проводит первые периоды, мы обращали внимание на это и хорошо, что выиграли его, — цитирует Разина официальный сайт КХЛ. — Не сложился второй период, при семиминутной игре в чужой зоне мы нанесли три броска и пропустили одну шайбу. Третий период контролировали, могли выиграть в основное время, но победа есть победа, хоть и в овертайме».

В составе победителей дубль сделал Игорь Гераськин.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/09/481158.html

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