Разин рассказал о состоянии травмированных игроков «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча Кубка Республики Башкортостан против «Автомобилиста» рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Юров должен выйти в середине сентября, Канцеров и Зернов будут готовы к ноябрю. Постараемся выдержать все рекомендации врачей и не форсировать события», — сказал Разин.

В минувшем сезоне «Металлург» завоевал Кубок Гагарина, в финале обыграл «Локомотив». Магнитогорцы начнут сезон-2024/25 3 сентября против ярославцев.