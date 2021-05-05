Разин рассказал о комплектовании состава «Северстали» на сезон КХЛ
14:35
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о комплектовании состава на следующий сезон КХЛ.
«Костяк команды, который мы хотели сохранить, остался примерно на 80%. Подписаны три новых легионера — два праворуких защитника и нападающий. Два россиянина — достаточно опытный, но не старый центральный и защитник. Все новые легионеры хорошо играли в большинстве в своих клубах!
Нам осталось чуть-чуть доукомплектоваться. Кандидаты есть. Ведутся переговоры", — написал Разин в сторис своего Instagram.
В сезоне-2020/21 «Северсталь» заняла 6-е место в Западной конференции по итогам чемпионата КХЛ.
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