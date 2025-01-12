Разин рассказал, как избил милиционера за обман в 90-х
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» поделился историей, как в молодости едва не получил уголовное обвинение.
«Один товарищ предложил открыть бизнес: возить на продажу машины из Германии. Человек просто решил на мне заработать. Взял деньги, привез совсем плохие машины... Я сильно попал. Потом выбивал из него деньги. Спустя год выловил его и сильно избил, а он оказался сотрудником милиции. Меня скрутили — но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили», — рассказал «СЭ» тренер.
Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года, под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в сезоне-2023/24. Также 51-летний россиянин известен по работе с «Автомобилистом», «Югрой», «Адмиралом» и «Северсталью» в КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|СКА
|43
|25
|18
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
Результаты / календарь
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|3 : 2
|12.01
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|4 : 3 Б
|12.01
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|12.01
|17:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
Новости