Разин пытался выяснить отношения с Исаковым после матча «Торпедо» — «Металлург»

Между главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым и Андреем Разиным, возглавляющим «Металлург», произошла стычка после матча FONBET чемпионата КХЛ.

Игра команд состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Магнитки». В третьем периоде у нижегородцев — 16 минут штрафа, в последние две минуты обоюдные наказания получили по два хоккеиста из обеих команд.

В послематчевом интервью Разин раскритиковал команду из Нижнего Новгорода.

«Просто надо уметь проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей», — сказал тренер «Металлурга» в эфире.

В трансляцию матча попал конфликт тренеров в подтрибунном помещении: Разин остановил Исакова и начал выяснять отношения, их пришлось разнимать.

Следующий матч регулярного чемпионата для обеих команд — очная игра в пятницу, 10 октября, в Магнитогорске.