Разин – о Гераськине: «Такие хоккеисты на вес золота и неважно, что я с ним работал»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1). А также рассказал о роли форварда Игоря Гераськина для команды.
Гераськин перешел в «Металлург» в результате тройного трансфера с «Авангардом» и «Ак Барсом». Ранее Игорь играл за «Северсталь» под руководством Разина.
«Сегодня хорошая игра была с нашей стороны, мы контролировали ход матча, много владели шайбой, заставляли соперника удаляться. Хорошо использовали большинство, практически не давали ничего создавать в нашей зоне, так что заслуженно победили и едем дальше.
Если и был с нашей стороны долг к болельщикам, то мы его отдали Никита Гребенкин под кожу провоцирует? Это его козырь. Он хорошо владеет шайбой, плюс эти компоненты, которые вы перечислили. Это одни из тех компонентов, в которых он хорош, и я его не сдерживаю, главное только чтобы он не дрался. Если нужна драка, то пусть дерется, но драки чреваты переломами. Хочется, чтобы он избежал этого.
С моей стороны неэтично обсуждать команду соперника, это ваше дело. Мы смотрим на свою игру и на чужие проблемы не обращаем внимания. Гераськина мы хотели еще летом подписать, как и Алистрова. И еще были кандидаты, которых мы рассматривали, но не удалось. Сейчас все звезды сошлись, рад что Игорь едет к нам. Хоккейный рынок не такой богатый и такие хоккеисты такого возраста в самом соку на вес золота. Не важно что я работал с ним, таких игроков в принципе очень мало и нам повезло что он будет с нами», – сказал Разин.
«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ с 61 очками после 45 игр при 28 победах и 17 поражениях.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|61
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|43
|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|5 : 1
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|4 : 0
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|3 : 1
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|2 : 3 Б
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|3 : 5
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|1 : 4
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|1 : 4
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|4 : 6