Разин – о Гераськине: «Такие хоккеисты на вес золота и неважно, что я с ним работал»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1). А также рассказал о роли форварда Игоря Гераськина для команды.

Гераськин перешел в «Металлург» в результате тройного трансфера с «Авангардом» и «Ак Барсом». Ранее Игорь играл за «Северсталь» под руководством Разина.

«Сегодня хорошая игра была с нашей стороны, мы контролировали ход матча, много владели шайбой, заставляли соперника удаляться. Хорошо использовали большинство, практически не давали ничего создавать в нашей зоне, так что заслуженно победили и едем дальше.

Если и был с нашей стороны долг к болельщикам, то мы его отдали Никита Гребенкин под кожу провоцирует? Это его козырь. Он хорошо владеет шайбой, плюс эти компоненты, которые вы перечислили. Это одни из тех компонентов, в которых он хорош, и я его не сдерживаю, главное только чтобы он не дрался. Если нужна драка, то пусть дерется, но драки чреваты переломами. Хочется, чтобы он избежал этого.

С моей стороны неэтично обсуждать команду соперника, это ваше дело. Мы смотрим на свою игру и на чужие проблемы не обращаем внимания. Гераськина мы хотели еще летом подписать, как и Алистрова. И еще были кандидаты, которых мы рассматривали, но не удалось. Сейчас все звезды сошлись, рад что Игорь едет к нам. Хоккейный рынок не такой богатый и такие хоккеисты такого возраста в самом соку на вес золота. Не важно что я работал с ним, таких игроков в принципе очень мало и нам повезло что он будет с нами», – сказал Разин.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ с 61 очками после 45 игр при 28 победах и 17 поражениях.