Разин — о решении увести команду во время матча: «Я не мог позволить игре перерасти в побоище»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал решение увести команду в матче Мемориала Ромазана против «Нефтехимика».

«Могу сказать всем «доброжелателям», что Андрей Разин не изменился после чемпионства «Магнитки» и признания лучшим тренером. Всегда можно промолчать и казаться умным, а можно сказать все, о чем ты думаешь, и тебя сделают дураком. Я не боюсь второго варианта. Если вижу, что белое — это белое, а черное — это черное, то так и говорю. Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами.

Наши отношения с Леонтьевым... Могу сказать одно: я никогда не подам руку, если у меня, нет уважения к человеку. Еще раз хочу извиниться перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за то, что матч не был доигран. Но я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100 процентов в оставшееся время наши ребята стали бы мстить. Сейчас у нас на травме сидят Зернов, Юров и Канцеров, Михайлис и Орехов находятся в расположении сборной Казахстана, и на первой игре сезона вряд ли будут участвовать. Потеряли Вовченко... Зачем мне рисковать хоккеистами? Я не уводил команду из-за судейского решения. Сразу спросил, что нам «грозит» за уход, и когда услышал, что ничего, принял такое решение.

Надеюсь этот эпизод даст почву для обсуждения целесообразности предсезонных турниров. Мое мнение: спаренные игры, с выбором соперника намного эффективнее. Всем добра и здоровья!» — написал Разин в своем телеграм-канале.

Вовченко унесли на носилках после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.