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Сегодня, 01:17

Разин: «Есть в хоккее такое: кто-то забивает, кто-то — нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Неплохой первый период, в отличие от магнитогорского матча. Микроотрезок, когда пропустили два гола, перевернул игру, хотя дальше были моменты, когда могли зацепиться. Хороший вратарь у «Трактора», молодец. 11 шайб от «Трактора» за три матча? Все началось в Челябинске, когда проиграли 1:2. Психологический перевес ушел команде соперника, сами подарили ту победу. А наша домашняя игра... Когда долго добираешься, это сплачивает команду, поэтому ребята из «Трактора» вышли злые. Тогда вторую половину матча мы играли лучше, но соперник реализовывал моменты. Сегодня опять же по моментам я бы не сказал, что мы проиграли 1:5. При счете 1:0, 1:3 у нас были стопроцентные моменты. Но есть в хоккее такое: кто-то забивает, кто-то — нет», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Трактор» с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Магнитки» 32 очка и 2-е место.

&laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo; (Магнитогорск). «Трактор» победил «Магнитку» — клуб из Магнитогорска проиграл 4-й матч подряд
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/27/521992.html
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
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2 Локомотив 23 15 8 31
3 Динамо М 22 15 7 31
4 Торпедо 23 14 9 30
5 ЦСКА 23 12 11 26
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10 Куньлунь РС 26 8 18 19
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