Разин прокомментировал поражение «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал выезд команды на Дальний Восток против «Амура» (2:3 Б).

«Вторую игру имеем полное преимущество, но вместо четырех очков увозим всего одно — свое», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 59 очков после 47 матчей. «Амур» с 27 очками после такого же количества игр расположился на одиннадцатой строчке Востока.