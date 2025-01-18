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Сегодня, 15:57

Разин прокомментировал поражение «Металлурга»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал выезд команды на Дальний Восток против «Амура» (2:3 Б).

«Вторую игру имеем полное преимущество, но вместо четырех очков увозим всего одно — свое», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 59 очков после 47 матчей. «Амур» с 27 очками после такого же количества игр расположился на одиннадцатой строчке Востока.

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
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11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
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3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
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12 Барыс 47 10 37 25
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Адмирал – Ак Барс
 2 : 5
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
 3 : 2 Б
18.01 16:00
Лада – Витязь
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