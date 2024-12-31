Разин: «Хотим, чтобы Набоков не насытился хоккеем и к плей-офф подошел в хорошей форме»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).
«Уже пятая наша игра с «Авангардом». До этого мы часто владели преимуществом, но не заканчивали игры победой, кроме одной. Теперь получилась обратная картина: мы очень много оборонялись, «Авангард» был посвежее немного. Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде. Это нормальное явление, когда приходит новый тренер, у команды появляются новые эмоции, она бежит, с такими командами тяжело играть.
Смолин сыграл потому, что сезон длинный, на одного вратаря ложится большая нагрузка. Мы хотим распределить силы равномерно, чтобы Набоков не насытился хоккеем, к плей-офф подошел в хорошей форме», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Металлург» набрал 50 оков в 41 встрече и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 7-м с 39 очками за 39 игр.
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|21
|39
|8
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|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
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|37
|10
|Лада
|37
|15
|22
|35
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|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|3.01
|14:00
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Трактор – Амур
|- : -
|3.01
|17:00
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СКА – ЦСКА
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Ак Барс – Лада
|- : -
|3.01
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Северсталь – Динамо М
|- : -
|3.01
|17:00
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Куньлунь РС – Витязь
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