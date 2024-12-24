Разин: «Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый последние три игры»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET чемпионата НХЛ против «Авангарда» (2:1 ОТ).
«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый последние три игры. Наше преимущество превращается в нечто среднее, и игра продолжается в овертайме. Хорошо, что победили. Обидно, что прошлые пять очков подарили сопернику, потому что игры складывались с нашим преимуществом. Низкая реализация? Мы сами не забивали. Паливко не попал в пустые ворота. Мастерство и невезения сказались. В последнее время мы редко задействовали защитников в овертайме. А до этого играли вообще без защитников, в четыре тройки нападения», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Металлург» одержал третью победу подряд и с 46 очками после 39 матчей идет на четвертой позиции на «Востоке». «Авангард» (37 очков в 37 играх) располагается на седьмой строчке.
«Магнитка» 28 декабря на выезде сыграет против «Автомобилиста». Омская команда в этот же день у себя примет «Ладу».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|38
|23
|15
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|37
|23
|14
|46
|7
|Динамо Мн
|37
|19
|18
|43
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|36
|11
|25
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|36
|24
|12
|50
|3
|Ак Барс
|35
|23
|12
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
|24.12
|17:00
|
Барыс – Трактор
|- : -
|24.12
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|24.12
|19:30
|
Северсталь – Нефтехимик
|- : -