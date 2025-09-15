Разин — о победе над «Ак Барсом»: «Идеальный первый период»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (6:3).

«Идеальный первый период — хорошая реализация, хорошее большинство, практически не дали сопернику никакого шанса. В принципе второй и третий периоды играли хорошо, были моменты, когда шестой могли забить. К сожалению, не забили. Дали глоток воздуха перед третьим периодом. Ххорошо, что на последних секундах второго периода не пропустили. Строго сыграли в третьем, но пропустили «четыре на шесть», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (3) идет восьмым на «Востоке».