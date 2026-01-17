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17 января, 13:02

Разин — о победе «Металлурга» над «Адмиралом»: «Игра очень сильно не понравилась, занимались мазохизмом»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал крупную победу над «Адмиралом» (8:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Игра очень сильно не понравилась, потому что, можно сказать, занимались мазохизмом. Вместо того чтобы играть по счету, мы очень много глупых ошибок наделали. И если бы не шестой гол, который Толчинский забил, все могло бы и по-другому закончиться.

— Чем-то «Адмирал» с новым тренером, с Браташом, вас удивил?

— Мы их разбирали. Примерно то же самое, во что играла «Лада» во времена Браташа. Поэтому не удивил.

— В прошлый раз здесь, во Владивостоке, вы говорили про самолетные ноги. Сегодня это как-то было учтено?

— Я считаю, что сегодня, наверное, все-таки самолетная голова была еще такая, спящая немножко. Во сне были немножко, скажем так, — сказал Разин на пресс-конференции после матча.

«Магнитка» одержала седьмую победу подряд. Магнитогорская команда набрала 74 очка и с отрывом лидирует в таблице Восточной конференции.

«Адмирал» продлил серию поражений до пяти матчей. У команды из Владивостока 34 очка и последняя строчка.

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ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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