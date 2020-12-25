Разин посмеялся над решением КХЛ присвоить Митчеллу статус неограниченно свободного агента

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин иронично отреагировал на решение КХЛ присвоить форварду Заку Митчеллу статус НСА (неограниченно свободный агент). Такое решение принял дисциплинарный комитет КХЛ по результатам спора хоккеиста с «Северсталью».

«Ха-ха-ха», — написал Разин в историях Instagram, опубликовав скриншот сайта КХЛ с решением по Митчеллу.

Канадский нападающий ранее отказался присоединится к «Северстали» после того, как рижское «Динамо» выставило его на драфт отказов. Главный тренер клуба из Череповца Андрей Разин потребовал дисквалификации игрока. В клубе же заявили, что обратятся в дисциплинарный комитет.

27-летний канадец в текущем сезоне выступал за рижское «Динамо». Он провел за динамовцев 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (6+3) очков.