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Сегодня, 22:47

Разин о победе над «Салаватом Юлаева»: «Девятая игра на выезде за месяц — это тяжело»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу нал «Салаватом Юлаева» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У нас за этот месяц была девятая игра на выезде — это немного тяжело. Мы сделали выводы после последнего матча, сыграли очень дисциплинировано — без единого удаления. Жалко, что не забили в большинстве. Ребят, с победой! Молодцы!» — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Магнитка» с 19 очками лидирует на «Востоке». Команда прервала серию из 3 поражений. В следующем матче «Металлург» сыграет дома с «Нефтехимиком» 2 октября.

«Салават Юлаева» с 12 очками на 6-м месте. В следующем матче уфимцы сыграют на выезде с «Ладой» 2-го числа.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Андрей Разин
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 8 5 19
2 Лада 12 6 6 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Автомобилист 12 6 6 14
5 Сибирь 11 6 5 13
6 Сал. Юлаев 11 6 5 12
7 Трактор 12 5 7 12
8 Авангард 10 5 5 11
9 Амур 11 4 7 11
10 Барыс 11 3 8 10
11 Адмирал 10 3 7 8
12 Нефтехимик 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 11 9 2 19
2 Динамо М 12 9 3 18
3 Локомотив 11 8 3 16
4 Спартак 12 7 5 15
5 Сочи 11 7 4 14
6 СКА 11 6 5 12
7 Куньлунь РС 13 6 7 12
8 ЦСКА 12 5 7 11
9 Северсталь 10 5 5 11
10 Динамо Мн 10 4 6 9
11 Витязь 12 2 10 5
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29.09 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 0 : 1
29.09 19:30
Динамо М – Авангард
 6 : 0
29.09 19:30
Куньлунь РС – Амур
 0 : 2
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