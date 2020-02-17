Разин отметил важную роль иностранцев в команде

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:2).

— Лишний раз убеждаюсь в том, какую важную роль играют хорошие иностранцы, которые способны перевернуть игру, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Череповца. — Мы доминировали два периода, играли хорошо, но отрезок в третьем периоде все перевернул с ног на голову. С другой стороны, для нашей молодой команды — это только плюс. Такие игры нужны, их было много. Наконец-то я рад, что мы смогли такой матч перевернуть и довести его до победы. Поздравляю ребят, спасибо им.

— Вы уже потеряли шансы на плей-офф. Какая у вас мотивация?

— Мы играем для зрителей. У нас три домашние игры впереди, постараемся, чтобы были полные трибуны. Плюс у кого-то контракты заканчиваются, руководство будет следить, смотреть.