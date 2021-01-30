Разин остался доволен победой над рижским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против рижского «Динамо» (3:2).

— Очень хороший первый период. Очень уверенно играли. Второй период, точнее, его начало, играли правильно. Потом начались ошибки. Пропустили контратаку. Третий период тоже хорошо играли, но такой гол солидная команда не должна пропускать. Из позитивного: два очка есть два очка. Плюс сегодня большинство хорошо работало, и меньшинство хорошо. Это и сыграло свою роль. Ребят с победой!

— Кирилл Адамчук оформил свой первый дубль в КХЛ.

— Мы долго ждали. Долго ему доверяли. У парня есть всё для того, чтобы забивать. Он обладает завершающим броском. Не везло. Сегодня раскрылся. Забил две. Правда, я думал сделает хет-трик. Но, к сожалению, третью он в наши ворота привез. Ничего страшного, команда исправила. Ошибки бывают всегда. Хоккей — командная игра. Ребята — молодцы.

— Какие дальнейшие планы команды?

— У нас дальше важные игры. Каждая игра как плей-офф. Сейчас мы, «Витязь», «Спартак» за каждые очки боремся. Надо дать ребятам немного отдохнуть, и провести со свежими силами оставшийся отрезок.