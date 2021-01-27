Разин остался доволен игрой команды в матче против СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4), несмотря на поражение. Команда из Череповца в этой встрече играла полурезервным составом.

«Я считаю, что сегодняшний наш состав сыграл очень достойно. Были моменты и при счете 1:0, когда пропускали второй гол, мы могли сравнять. И при счете 2:1 у нас была пара моментов, — приводит слова тренера сайт «Северстали». — Я думаю, результат закономерен. Судя по тому, как радовался Антон Бурдасов, когда забивал четвертый гол — у команды СКА недонастроя не было на игру. Мы выступили очень достойно, могли даже зацепить очки. Преданные болельщики «Северстали» и череповецкие болельщики должны остаться довольными — они увидели своих воспитанников, которые получили шанс, поняли, скажем так, к чему стремиться. Наглядно показали остальным, что можно попасть в состав взрослой команды. Ребята молодцы. СКА с победой».