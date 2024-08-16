Разин оценил вероятность появления новичков в «Металлурге»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил вероятность появления в команде новичков.
«У нас есть травмированные ребята, это три игрока из топ-6 нападения (Данила Юров, Роман Канцеров, Денис Зернов — прим. «СЭ»), они вернутся в строй. Тех, кто ушел, мы заменили квалифицированными хоккеистами. Лишние люди нам не нужны. Наша задача — хорошо начать сезон, а там уже вернутся ребята после травм», — сказал Разин.
В минувшем сезоне «Металлург» завоевал Кубок Гагарина, в финале обыграл ярославский «Локомотив».
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|0
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|0
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|В
|П
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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Металлург Мг – Локомотив
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