Разин оценил роль Мозякина в тренерском штабе «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о роли в магнитогорской команде своего ассистента Сергея Мозякина.

«Само его присутствие помогает. Он легенда, и ребята его уважают. У нас улучшилась связь с хоккеистами. Он также индивидуально подходит и разговаривает с ребятами, что-то подсказывает. Микроклимат в команде улучшился. Все это произошло с приходом Сергея Валерьевича. И я рад, что он согласился», — цитирует Разина Metaratings.ru.

Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга» в октябре 2023 года. Профессиональную карьеру игрока он завершил в июле 2021-го.

На данный момент магнитогорская команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 70 очков за 50 матчей.