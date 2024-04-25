Разин объяснил, что не называл Саратов «задницей»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» пояснил свои слова о работе в ВХЛ в саратовском «Кристалле».

— Когда работали в ВХЛ в Саратове, думали о том, что выиграете когда-то Кубок Гагарина?

— Сразу скажу, я не про сам Саратов сказал (речь о фразе Разина «из этой задницы вылезти было очень тревожно». — Прим. «СЭ»), а именно про те условия, про клуб. Чтобы люди не думали всякое. Саратов — хороший город. Конечно, тогда я не думал, что когда-то .. Я к этому шел, но и цель же не только завоевать Кубок Гагарина.

— А что еще?

— Есть же и другие вершины. Не хочется их озвучивать, но понятно, что есть вершины, которые хочется брать и брать.