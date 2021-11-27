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Разин — об уходе голкипера Шостака: «Права на него у нас остаются, мы его не потеряли»

20:21
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:1).

«Сегодня у нас четыре лимитчика было в составе, много травмированных, проблемки есть. Первые два периода неважно играли, большинство не получалось. В третьем периоде гол в большинстве все перевернул.

Уход Шостака? У нас три вратаря, всем нужна не только игровая практика, но и тренировочный процесс, а на льду только двое ворот. Права на него у нас остаются, мы его не потеряли. В следующем году он сказал, что будет биться за право быть первым номером. В Финляндию он поехал за игровой практикой», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/27/493256.html

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