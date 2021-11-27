Разин — об уходе голкипера Шостака: «Права на него у нас остаются, мы его не потеряли»
20:21
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:1).
«Сегодня у нас четыре лимитчика было в составе, много травмированных, проблемки есть. Первые два периода неважно играли, большинство не получалось. В третьем периоде гол в большинстве все перевернул.
Уход Шостака? У нас три вратаря, всем нужна не только игровая практика, но и тренировочный процесс, а на льду только двое ворот. Права на него у нас остаются, мы его не потеряли. В следующем году он сказал, что будет биться за право быть первым номером. В Финляндию он поехал за игровой практикой», — цитирует тренера сайт КХЛ.
Дополнительная информация:
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю