Разин — о поражении от минского «Динамо»: «Еще не плей-офф по накалу, но где-то рядом»
02:15
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:2).
«Очень хорошая игра. Может, еще не плей-офф по накалу, но где-то рядом. Команды сыграли строго, дисциплинированно. Мы выглядели не хуже «Динамо», но победа ушла к ним», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Динамо» набрало 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Северстали» 54 очка и седьмая позиция.
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