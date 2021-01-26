Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:2).

«Очень хорошая игра. Может, еще не плей-офф по накалу, но где-то рядом. Команды сыграли строго, дисциплинированно. Мы выглядели не хуже «Динамо», но победа ушла к ним», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Северстали» 54 очка и седьмая позиция.