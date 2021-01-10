Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

— Если б не концовка, команде можно было бы поставить твердую «пятерку». Начало хорошее было, немножко во втором периоде был отрезок — там плохо играли. Концовку провели идеально, забили в раздевалку. Третий период тоже начали хорошо, играли по заданию. Молодым командам, видимо, свойственно чуть-чуть потратить нервы. Спасибо ребятам, которые отстояли втроем. Действительно, был важный момент. Ребят с победой! — приводит слова тренера сайт «Северстали».

— Вспоминали ли Вы и ребята то предновогоднее поражение?

— Естественно, мы разобрали те ошибки, которые мы совершили в Сочи. Сегодня постарались их не допустить. Я думаю, получилось. Все равно — игра такая скомканная получилась, хотелось бы все-таки в игре добавлять. Мы играли лучше те матчи, которые проиграли, но два очка есть два очка. Пусть так будет.

— Сейчас у команды будет небольшой перерыв. Какие планы?

— Завтра выходной. Потом поработаем. И над физикой, и над тактикой, и над большинством, и над меньшинством. Хорошо, что есть время.