Разин — о матче с минским «Динамо»: «Голы сами себе привозили. Игрой доволен только в третьем периоде»
Андрей Разин оценил игру «Северстали» в матче с минским «Динамо»
14:32
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался по поводу игры своей команды с минским «Динамо» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Функционально мы были готовы лучше соперника. В движении выигрывали, много создавали моментов, за счет этого и много большинства получили.
К сожалению, и большинство все растранжирили, и голы сами себе привозили. За победу ребятам, конечно, спасибо. Молодцы, выиграли у прямого конкурента, но игрой доволен только в третьем периоде.
В третьем периоде, я считаю, сыграли очень солидно, несмотря на то что проигрывали. Верили, что выиграем. Сравняли. Еще мы имели моменты», — цитирует Разина официальный сайт команды.
«Северсталь» набрала 37 очков и идет пятой на "Западе". У «Динамо» 33 очка и седьмое место.
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