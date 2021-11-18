Разин — о матче с минским «Динамо»: «Голы сами себе привозили. Игрой доволен только в третьем периоде»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался по поводу игры своей команды с минским «Динамо» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Функционально мы были готовы лучше соперника. В движении выигрывали, много создавали моментов, за счет этого и много большинства получили.

К сожалению, и большинство все растранжирили, и голы сами себе привозили. За победу ребятам, конечно, спасибо. Молодцы, выиграли у прямого конкурента, но игрой доволен только в третьем периоде.

В третьем периоде, я считаю, сыграли очень солидно, несмотря на то что проигрывали. Верили, что выиграем. Сравняли. Еще мы имели моменты», — цитирует Разина официальный сайт команды.

«Северсталь» набрала 37 очков и идет пятой на "Западе". У «Динамо» 33 очка и седьмое место.