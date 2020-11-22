Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на вопросы журналистов после выездной победы над «Металлургом» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Полностью провалили первый период, — отметил Разин. — Хотя были моменты, которые можно было реализовывать, но, в целом, сыграли плохо. Благодарен ребятам за второй и третий периоды — они выполнили установку. Плюс свою роль сыграли неравные составы. Забили сегодня три гола в большинстве. Это и предопределило результат.

Как добиться стабильности в большинстве? Хочется зацепиться за сегодняшнюю реализацию. Все три гола забили с добивания — это классика большинства.

Просмотровый контракт с Матушкиным? Мы уже разговаривали с Максимом, все на стадии обсуждения. Хотел бы, чтобы он остался в команде. (Михаил Скрыль)