КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Разин — о контракте Матушкина: «Хотел бы, чтобы он остался в команде»

17:54
Теги:

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на вопросы журналистов после выездной победы над «Металлургом» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Полностью провалили первый период, — отметил Разин. — Хотя были моменты, которые можно было реализовывать, но, в целом, сыграли плохо. Благодарен ребятам за второй и третий периоды — они выполнили установку. Плюс свою роль сыграли неравные составы. Забили сегодня три гола в большинстве. Это и предопределило результат.

Как добиться стабильности в большинстве? Хочется зацепиться за сегодняшнюю реализацию. Все три гола забили с добивания — это классика большинства.

Просмотровый контракт с Матушкиным? Мы уже разговаривали с Максимом, все на стадии обсуждения. Хотел бы, чтобы он остался в команде. (Михаил Скрыль)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир