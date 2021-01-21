Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (6:3).

— Идеально провели первый и второй период. У «Автомобилиста» там буквально не было шансов. Не в обиду. Были, конечно, моментики. Сыграли идеально. Третий период — забив пятый гол, сложно было, конечно, ребят настроить, чтобы они также концентрированно играли. Немножко испортили настроение Владу Подъяпольскому. Не заслуживал он эти три шайбы. Ребят с победой. Победа есть победа, тем более, над «Автомобилистом». Мне очень приятно было. Спасибо ребятам, — цитирует тренера сайт череповчан.

— Сегодня команда, словно зверь из клетки, выскочила на лед. Вы их как-то особо настраивали?

— Я честно сказал в раздевалке, что не надо возвращаться домой без очков. По-особому не настраивал. Все в обычном режиме было.

— Можно ли сказать, что сегодня был, если не лучший матч, то сорок минут «Северстали» под вашим руководством?

— У нас были такие игры, просто сегодня «залетало» много. Плюс 18-летний пацан, я думаю, рекорд установил в лиге. Тоже бьем рекорды.

— Последний игрок «Северстали», который забил хет -трик — Павел Бучневич. Есть ли что-то общее между ребятами?

— Я не работал с Бучневичем. Бучневич, скажем так, чисто выраженный крайний нападающий с хорошим броском. Никиту я больше знаю. Он парень с большим, я надеюсь, будущим. Обладающий и хорошим игровым мышлением, и с функционалкой у него все в порядке. Очень сильные ноги, руки. Тем более, он еще молодой. Должен мясом обрасти.

— Как поздравили Никиту Гуслистова после матча?

— У нас переходящая каска. Естественно, сегодня команда ему вручила и похвалила.

— Какие слова вы сегодня смогли подобрать для настроя молодых игроков?

— Почему вы решили, что я ориентируюсь на молодых игроков? В «Автомобилисте» у меня был Симаков, здесь у меня Трубачев был. У нас есть и 30-летние. Я просто молодым доверяю. Я доверяю тем, кто на данный момент сильнейший. Я не тащу молодых. Я стараюсь придерживаться спортивного принципа: тот, кто сильнейший, тот и играет. Какие слова могут быть? Молодым хоккеистам нужны доверие и поддержка. У нас и Казаков, и Чижиков, и Рогов — они все забили свои голы.

Форвард «Северстали» Никита Гуслистов зажег в матче с «Автомобилистом»