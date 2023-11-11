Разин назвал идеальной игру «Металлурга» в матче против «Ак Барса»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы команды над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:0).

«Впечатления от матча самые положительные. Была идеальная игра в нашем исполнении. Переполняет гордость за игру. Все, что мы тренировали, просили и отрабатывали, было в идеальном исполнении. Единственный момент — когда мы получили два подряд удаления. Ребята молодцы, не дрогнули, выстояли, порадовали болельщиков, сыграли идеально. На таких соперников команду и настраивать не надо. Ребята это сами делают. В этом матче они практически не теряли концентрацию. Вышел с игры и практически не вспотел. Ребята поберегли мои нервы», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

«Металлург» набрал 40 очков за 30 игр и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала четвертую победу подряд. 14 ноября магнитогорский клуб в гостях сыграет с минским «Динамо».