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Сегодня, 18:42

Разин назвал идеальной игру «Металлурга» в матче против «Ак Барса»

Алина Савинова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы команды над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:0).

«Впечатления от матча самые положительные. Была идеальная игра в нашем исполнении. Переполняет гордость за игру. Все, что мы тренировали, просили и отрабатывали, было в идеальном исполнении. Единственный момент — когда мы получили два подряд удаления. Ребята молодцы, не дрогнули, выстояли, порадовали болельщиков, сыграли идеально. На таких соперников команду и настраивать не надо. Ребята это сами делают. В этом матче они практически не теряли концентрацию. Вышел с игры и практически не вспотел. Ребята поберегли мои нервы», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

«Металлург» набрал 40 очков за 30 игр и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала четвертую победу подряд. 14 ноября магнитогорский клуб в гостях сыграет с минским «Динамо».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/11/11/522786.html
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 31 18 13 41
2 Металлург Мг 30 18 12 40
3 Ак Барс 29 18 11 38
4 Авангард 28 17 11 37
5 Автомобилист 31 16 15 36
6 Сал. Юлаев 28 17 11 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Нефтехимик 28 12 16 29
9 Сибирь 29 13 16 29
10 Амур 28 11 17 28
11 Барыс 30 8 22 23
12 Адмирал 26 7 19 18
Западная конференция И В П О
1 Спартак 30 20 10 43
2 Динамо М 28 20 8 42
3 Торпедо 29 18 11 38
4 Локомотив 28 17 11 36
5 Динамо Мн 27 14 13 32
6 ЦСКА 28 14 14 30
7 Северсталь 27 13 14 30
8 СКА 27 14 13 28
9 Сочи 29 12 17 26
10 Куньлунь РС 33 10 23 25
11 Витязь 29 8 21 20
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