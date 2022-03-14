Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:35

Разин: «Я повзрослел, помудрел, поэтому все эмоции оставлю при себе»

Разин прокомментировал результат седьмого матча серии против «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат седьмого матча первого раунда плей-офф против московского «Динамо» (1:2).

— Сразу скажу, что хочу поздравить «Динамо» с победой, хорошая серия получилась, мы уходим в отпуск с высоко поднятой головой. Я считаю, если фортуна немножко нам улыбнулась, мы бы, конечно, прыгнули намного выше головы. Хотя я считаю и так, у нас сезон получился хороший. Ребятам большое спасибо, выложились по полной программе.

По сегодняшней игре, начали, конечно, не очень хорошо, тем более прям после разминки, перед самой игрой Няттинен почувствовал недомогание и не вышел на игру. Фактор неожиданности такой был, пришлось перестроиться, пока вошли в игру, пропустили гол, ну потом играли, я считаю, на равных. Обычно второй период мы позиционно проигрывали, в этом матче мы его хорошо провели, к сожалению, ни одного гола в большинстве не забили, хотя и возможности, и моменты были. Везет тому, кто везет. Еще раз повторю, «Динамо» с победой.

— Как и в пятом матче, команда начала игру неудачно. Можно ли сказать, что в этом причина такого результата?

— Эту игру вы точно смотрели? Мы начало 0:0 сыграли, проиграли мы начало второго периода, а не начало матча. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.

— На протяжении всей серии большинство было козырем команды. Насколько травма Няттинена повлияла на неудачную игру в этом компоненте?

— Мы все 8 голов забили с той бригадой большинства, в которой играл Няттинен. Конечно, когда человек, который забил 4 гола, выпадает из этой бригады большинства, конечно, это удар.

— Можете подвести итоги сезона? Как вы себя чувствуете? Опустошение или что-то еще.

— Как я себя чувствую? Да много эмоций, много, что хочется сказать. Я повзрослел, помудрел, поэтому все эмоции оставлю при себе. Чувство недосказанности, конечно, есть, конечно, проигрывать не хочется, проигрывать всегда больно и обидно. Но тому есть причины.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
Кубок Гагарина
0

Читайте также

Гендиректор ла лиги назвал условие, при котором «Барселона» сможет летом подписать нового футболиста
Медведев случайно попал мячом в Монфиса на разминке перед матчем
Спасибо, «Северсталь»! Разин удивил, но дальше идут фавориты
«Рубин» — «Ростов»: Бегич забил в свои ворота
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Северстали» Разин объяснил отсутствие финского форварда Няттинена
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
12.03
14.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
14.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 2 : 1
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости