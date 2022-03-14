Разин: «Я повзрослел, помудрел, поэтому все эмоции оставлю при себе»
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат седьмого матча первого раунда плей-офф против московского «Динамо» (1:2).
— Сразу скажу, что хочу поздравить «Динамо» с победой, хорошая серия получилась, мы уходим в отпуск с высоко поднятой головой. Я считаю, если фортуна немножко нам улыбнулась, мы бы, конечно, прыгнули намного выше головы. Хотя я считаю и так, у нас сезон получился хороший. Ребятам большое спасибо, выложились по полной программе.
По сегодняшней игре, начали, конечно, не очень хорошо, тем более прям после разминки, перед самой игрой Няттинен почувствовал недомогание и не вышел на игру. Фактор неожиданности такой был, пришлось перестроиться, пока вошли в игру, пропустили гол, ну потом играли, я считаю, на равных. Обычно второй период мы позиционно проигрывали, в этом матче мы его хорошо провели, к сожалению, ни одного гола в большинстве не забили, хотя и возможности, и моменты были. Везет тому, кто везет. Еще раз повторю, «Динамо» с победой.
— Как и в пятом матче, команда начала игру неудачно. Можно ли сказать, что в этом причина такого результата?
— Эту игру вы точно смотрели? Мы начало 0:0 сыграли, проиграли мы начало второго периода, а не начало матча. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
— На протяжении всей серии большинство было козырем команды. Насколько травма Няттинена повлияла на неудачную игру в этом компоненте?
— Мы все 8 голов забили с той бригадой большинства, в которой играл Няттинен. Конечно, когда человек, который забил 4 гола, выпадает из этой бригады большинства, конечно, это удар.
— Можете подвести итоги сезона? Как вы себя чувствуете? Опустошение или что-то еще.
— Как я себя чувствую? Да много эмоций, много, что хочется сказать. Я повзрослел, помудрел, поэтому все эмоции оставлю при себе. Чувство недосказанности, конечно, есть, конечно, проигрывать не хочется, проигрывать всегда больно и обидно. Но тому есть причины.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|СКА
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|31
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|68
|2
|Динамо М
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|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|2 : 1