Разин: «Я повзрослел, помудрел, поэтому все эмоции оставлю при себе»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат седьмого матча первого раунда плей-офф против московского «Динамо» (1:2).

— Сразу скажу, что хочу поздравить «Динамо» с победой, хорошая серия получилась, мы уходим в отпуск с высоко поднятой головой. Я считаю, если фортуна немножко нам улыбнулась, мы бы, конечно, прыгнули намного выше головы. Хотя я считаю и так, у нас сезон получился хороший. Ребятам большое спасибо, выложились по полной программе.

По сегодняшней игре, начали, конечно, не очень хорошо, тем более прям после разминки, перед самой игрой Няттинен почувствовал недомогание и не вышел на игру. Фактор неожиданности такой был, пришлось перестроиться, пока вошли в игру, пропустили гол, ну потом играли, я считаю, на равных. Обычно второй период мы позиционно проигрывали, в этом матче мы его хорошо провели, к сожалению, ни одного гола в большинстве не забили, хотя и возможности, и моменты были. Везет тому, кто везет. Еще раз повторю, «Динамо» с победой.

— Как и в пятом матче, команда начала игру неудачно. Можно ли сказать, что в этом причина такого результата?

— Эту игру вы точно смотрели? Мы начало 0:0 сыграли, проиграли мы начало второго периода, а не начало матча. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.

— На протяжении всей серии большинство было козырем команды. Насколько травма Няттинена повлияла на неудачную игру в этом компоненте?

— Мы все 8 голов забили с той бригадой большинства, в которой играл Няттинен. Конечно, когда человек, который забил 4 гола, выпадает из этой бригады большинства, конечно, это удар.

— Можете подвести итоги сезона? Как вы себя чувствуете? Опустошение или что-то еще.

— Как я себя чувствую? Да много эмоций, много, что хочется сказать. Я повзрослел, помудрел, поэтому все эмоции оставлю при себе. Чувство недосказанности, конечно, есть, конечно, проигрывать не хочется, проигрывать всегда больно и обидно. Но тому есть причины.