Разин — про прием Абросимова в матче «Металлург» — «Нефтехимик»: «За такое надо пожизненно наказывать»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал инцидент в матче с «Нефтехимиком» на Мемориале имени Ивана Ромазана.
В третьем периоде нападающий магнитогорской команды Даниил Вовченко получил серьезную травму после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не нашли нарушения в данном эпизоде, на что главный тренер «Магнитки» Андрей Разин в знак протеста увел команду со льда.
«Надо, наверное, подразделять, что есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты.Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое надо пожизненно человека наказывать — дисквалифицировать. Это мое личное мнение. Я послушал главного тренера «Нефтехимика», и он всю вину свалил на Вовченко, но я скажу словами Белоусова, потому что Леонтьев был таким же хоккеистом, как Абросимов. Белоусов один раз сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев», — заявил Разин на пресс-конференции.
«Металлургу» присудили техническое поражение в этом матче. Продолжительность встречи составила 49 минут.
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Металлург Мг – Локомотив
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