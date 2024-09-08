Разин о поражении от «Нефтехимика»: «Настрой, который был у ребят из «Металлурга» — никуда не годится»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметил, что игроки команды были недостаточны настроены на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

В воскресенье, 8 сентября, магнитогорский клуб на своем льду уступил команде из Нижнекамска со счетом 0:2.

«Как эта поговорка? Век живи, век учись. Честно говоря, после последней игры думал, что особо не нужно ребят настраивать, все понимают, на любого соперника надо настраивать на 100%. Видимо, не достучался, потому что тот настрой, который был у «Нефтехимика» и тот настрой, который был у большинства наших ребят — никуда не годится. Беру всю вину на себя, потому что это мое дело настраивать на игру. А так, понятно, что и Загидулин приехал доказывать, отыграл на 0, поздравляю его. Все по делу, нам уроком будет», — приводит пресс-служба «Металлурга» слова Разина.

«Магнитка» (2 очка) после трех игр располагается на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 4 баллами идет на третьей позиции.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.