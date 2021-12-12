Разин: «Когда зверя загоняют в угол, он начинает цепляться за жизнь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5).

«Тяжело комментировать такое поражение. Скажем так: когда зверя загоняют в угол, ему нечего терять, он начинает за жизнь цепляться и включает какие-то дополнительные силы. Это свойственно молодым командам.

У нас тоже бывают такие ситуации: ребята раскрепощаются, когда начинают проигрывать, начинают вытаскивать из себя невозможное, создавать моменты. Такое сегодня произошло у «Сочи», они раскрепостились и побежали. А мы, к сожалению, не та команда, которая умеет играть по счету, мы еще учимся.

Думаю, такое поражение будет для нас новым уроком. Ранее мы в такой ситуации отскочили, сегодня нам этого сделать не удалось. Учимся, делаем выводы, перерыв в чемпионате нам как раз на руку», — приводит слова тренера сайт КХЛ.