Разин дисквалифицирован на один матч из-за удаления в матче против СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на один матч, сообщает официальный сайт КХЛ.

Дисквалификация была автоматически наложена на специалиста после удаления во время матча против СКА (0:2). В третьем периоде при счете 2:0 в пользу хозяев форвард череповчан Даниил Вовченко был удален на две минуты за задержку клюшкой Кузьменко. Разин, посчитав, что игрок СКА симулировал, высказал недовольство выписанным штрафом, за что был удален до конца игры.

Разин пропустит следующий матч «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ против «Йокерита». Встреча состоится в субботу, 26 декабря. Начало — в 19.00 (мск).