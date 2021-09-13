Разин: «Чмыхов немножко предсезонку завалил. Были у нас ожидания от его игры повыше»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

— Команда у нас молодая. Психологическая уверенность сегодня на хорошую оценку. Хорошо начали, забили голы. Потом две ошибочки. Я считаю, преимуществом мы владели. Третий период хорошо играли. Забили третий гол. Вовремя вернулись. И в пустые ворота наконец-то. Мы очень редко в пустые забиваем. Сегодня забили. Команду с победой, — цитирует тренера сайт «Северстали».

— Вас вдохновили новые гостевые раздевалки в ледовом дворце «Сибирь»?

— Все красиво, но не до конца сделано. Не буду комментировать.

— Много игроков не попали в состав сегодня: Кодола, Чмыхов, Рассказов. С чем это связано?

— Кодола — не игровая причина. Чмыхов и Рассказов... Рассказов точно следующую игру играть будет. По Чмыхову еще подумаем. Он немножко предсезонку завалил. Были у нас ожидания от его игры повыше. Лучше бы не было этих ожиданий, и он бы занял то место, на которое претендуют другие хоккеисты. Сейчас ждет своего шанса.

— Эта ситуация связана с тем, что он арендованный хоккеист?

— Нет. Ни в коем случае. Он полноценный член команды. Это никак не влияет.

— Сегодня шесть бросков в створ от Роберта Рообы. Как оцениваете его игру?

— Мы когда брали его, видели, что парень из любых позиций бросает. Он делает очень много черновой работы. Он знает как минимум четыре языка. Я только слышал, как он на них разговаривает. Может, он еще какие знает.