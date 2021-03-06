Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в третьем матче первого раунда плей-офф против «Динамо» (1:2 ОТ).

— Собрались, выровняли игру. В третьем периоде повели, но жалко, что не использовали момент, когда были пустые ворота у соперника. С рикошета за три секунды — это надо уметь. Но везет тому, кто везет, везет сильнейшим, значит так было нужно. Рад, что в овертайме мы не опустили руки, играли хорошо. Думаю, нисколько не уступали. «Динамо» играли на равных, были моменты, когда могли забивать. Жизнь продолжается, ничего страшного, 1:2 в серии, готовимся к следующей игре, — цитирует Разина сайт «Динамо».

— Что сказали ребятам после такого обидного поражения, наверняка ребятам будет психологически тяжело?

— Психологически было тяжело выходить на овертайм, и здесь я рад, что смог найти слова, ребята вышли и играли уверенно, создавали моменты, но не забили. А так, у нас еще есть день и две ночи, поставим голову на место.