Райан Мерфи продолжит карьеру в минском «Динамо»

Защитник Райан Мерфи стал игроком минского «Динамо», сообщает сайт клуба.

27-летний канадец ранее выступал в составах трех клубов НХЛ: «Каролина», «Миннесота» и «Нью-Джерси». Причем для «Каролины» Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года. Всего в НХЛ Райан провел 176 матчей и набрал 43 (8+35) очка.

В сезоне-2019/2020 Райан Мерфи выступал за «Нефтехимик». Тогда в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ он заработал 23 (8+15) результативных балла. В августе защитник подписал контракт с фарм-клубом «Вегаса», хотя уже тогда мог оказаться в минском «Динамо».