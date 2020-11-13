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Райан Мерфи продолжит карьеру в минском «Динамо»

17:37
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Защитник Райан Мерфи стал игроком минского «Динамо», сообщает сайт клуба.

27-летний канадец ранее выступал в составах трех клубов НХЛ: «Каролина», «Миннесота» и «Нью-Джерси». Причем для «Каролины» Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года. Всего в НХЛ Райан провел 176 матчей и набрал 43 (8+35) очка.

В сезоне-2019/2020 Райан Мерфи выступал за «Нефтехимик». Тогда в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ он заработал 23 (8+15) результативных балла. В августе защитник подписал контракт с фарм-клубом «Вегаса», хотя уже тогда мог оказаться в минском «Динамо».

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/minskoe-dinamo-usililos-zashchitnikom-on-vpechatlen-vystupleniem-komandy/

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