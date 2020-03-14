Райан Мерфи покинул «Нефтехимик»

?ОФИЦИАЛЬНО?



Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мерфи.



Мы благодарим Райана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/04N1GHXPt1