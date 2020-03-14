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Райан Мерфи покинул «Нефтехимик»

09:03
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«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мерфи, сообщает официальный сайт клуба.

Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне сыграл 60 матчей, набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «минус 5».

Накануне «Нефтехимик» расторг контракт с другим легионером — нападающий Йонасом Энлундом.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/merfi-pokinul-neftekhimik/

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