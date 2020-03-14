Райан Мерфи покинул «Нефтехимик»
09:03
«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мерфи, сообщает официальный сайт клуба.
Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне сыграл 60 матчей, набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «минус 5».
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 14, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мерфи.
Мы благодарим Райана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/04N1GHXPt1
Накануне «Нефтехимик» расторг контракт с другим легионером — нападающий Йонасом Энлундом.
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