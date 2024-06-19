Равиль Гусманов рассказал, что думает об игре Юрова в «Металлурге»

Тренер Равиль Гусманов оценил игру форварда «Металлурга» Данилы Юрова в сезоне КХЛ.

— Когда вы работали в тренерском штабе «Металлурга», Данила Юров получал не так много игрового времени, а сейчас он стал лидером команды...

— Когда я работал в команде, он был еще недостаточно готов. Мы давали ему играть, но немного ему не хватало — физически и морально. А в этом году он окреп и проявил себя. Молодец.

— Смогли проявить себя и Роман Канцеров, Никита Гребенкин, Илья Набоков.

— Очень рад за этих ребят. Главный тренер в них поверил, и они оправдали его доверие. Сыграли так, как надо. Набоков показал в плей-офф уверенность не по своему возрасту, — цитирует Гусманова «РБ Спорт».