Равиль Гусманов: «Гатиятулин не смог присутствовать на матче по рекомендации врачей»

Тренер «Трактора» Равиль Гусманов объяснил причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

— Очень жалко, что мы сегодня потеряли очки в достаточно упорной игре, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Было много моментов, но «Трактор» не смог их реализовать. Сказалось отсутствие игровой практики, все знают, что предсезонка у нас получилась скомканной. Есть над чем работать. Надо стараться в дальнейшем выигрывать.

Главный тренер команды Анвар Гатиятулин не смог присутствовать на матче по рекомендации врачей, но он находился в «военной комнате» в тренерской. Он просматривал игру, давал свои рекомендации, все тренеры на матче были в наушниках.

Виталий Кравцов недоработал в третьей пропущенной шайбе? Это первый матч, хоккеисты подошли к игре в разных физических кондициях. Но все, в том числе Виталий, будут добавлять. По самоотдаче ни к кому претензий нет. В игре вратаря Ивана Федотова тоже сказалось отсутствие практики.