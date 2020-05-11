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Рассейкин продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии

13:54
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Нападающий Максим Рассейкин переходит в минский клуб «Юность», который в этом сезоне стал чемпионом Белоруссии и примет участие в Лиге чемпионов. В КХЛ права на форварда остаются за «Автомобилистом», сообщает сайт клуба из Екатеринбурга.

Рассейкин начал профессиональную карьеру в 2014 году в «Авто», с которым в 2019-м выиграл серебро МХЛ и стал лучшим бомбардиром Кубка Харламова. В КХЛ нападающий дебютировал в 2015 году, всего сыграл 95 матчей, набрав 11 (5+6) очков. В минувшем сезоне также выступал за «Горняк» в ВХЛ, сыграв 21 игру и набрав 7 (2+5) очков.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5883/

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