Расписание матчей КХЛ сезона-2019/20 на первые два дня

Официальный сайт КХЛ опубликовал расписание матчей сезона-2019/20 на первые два дня. 11 июля, в четверг, станет известен полный календарь игр.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует первого сентября встречей ЦСКА с "Авангардом". Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/20 24 команды сыграют 744 матча. Завершится "регулярка" 27 февраля 2020 года.
1 сентября (воскресенье)
ЦСКА – "Авангард"
2 сентября (понедельник)
Московское "Динамо" – "Торпедо"
Минское "Динамо" – "Нефтехимик"
Клубы КХЛ публикуют стартовые матчи сезона. Полный календарь презентуют завтра
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