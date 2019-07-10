13:39 | Хоккей — КХЛ

Расписание матчей КХЛ сезона-2019/20 на первые два дня

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Официальный сайт КХЛ опубликовал расписание матчей сезона-2019/20 на первые два дня. 11 июля, в четверг, станет известен полный календарь игр.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует первого сентября встречей ЦСКА с "Авангардом". Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/20 24 команды сыграют 744 матча. Завершится "регулярка" 27 февраля 2020 года.

1 сентября (воскресенье)

ЦСКА"Авангард"

2 сентября (понедельник)

"Автомобилист""Северсталь"

"Трактор""Витязь"

"Металлург"СКА

Рижское "Динамо""Спартак"

Московское "Динамо""Торпедо"

Минское "Динамо""Нефтехимик"

Клубы КХЛ публикуют стартовые матчи сезона. Полный календарь презентуют завтра

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/07/10/454327.html

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