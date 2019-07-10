Расписание матчей КХЛ сезона-2019/20 на первые два дня

Официальный сайт КХЛ опубликовал расписание матчей сезона-2019/20 на первые два дня. 11 июля, в четверг, станет известен полный календарь игр.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует первого сентября встречей ЦСКА с "Авангардом". Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/20 24 команды сыграют 744 матча. Завершится "регулярка" 27 февраля 2020 года.

1 сентября (воскресенье)

ЦСКА – "Авангард"

2 сентября (понедельник)

"Автомобилист" – "Северсталь"

"Трактор" – "Витязь"

"Металлург" – СКА

Рижское "Динамо" – "Спартак"

Московское "Динамо" – "Торпедо"

Минское "Динамо" – "Нефтехимик"

Клубы КХЛ публикуют стартовые матчи сезона. Полный календарь презентуют завтра