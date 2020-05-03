Бывший нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен намерен продолжить карьеру в НХЛ.

— Пока не знаю, как мне это удастся, — цитирует 29-летнего шведа HockeyNews.se. — Открыт для любых вариантов. Но я хочу вернуться в НХЛ. Хочу играть в лучшей лиге в мире.

Последние два сезона Расмуссен провел в составе «Магнитки». Всего на его счету в КХЛ 115 матчей и 81 (24+57) набранное очко.

Расмуссен уже имеет опыт игры в НХЛ, проведя три сезона в составе «Чикаго».