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Сегодня, 09:25

Рашников рассказал, что предложил Малкину вернуться в «Металлург»

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Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников предложил Евгению Малкину вернуться в клуб по истечении контракта с «Питтсбургом».

Ранее Малкин утверждал, что готов к возвращению в родную команду, если будет позволять здоровье.

«Я ему говорил в этом году: «Женя, давай возвращайся. У тебя три Кубка Стэнли, у нас три Кубка Гагарина, давай завоюем еще четвертый кубок». У него еще два года контракта, и, конечно, мы будем очень рады его возвращению», — цитирует Рашникова ТАСС.

37-летний Малкин является воспитанником «Металлурга». Он выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год, а также во время локаута в НХЛ — с 2012 по 2013 год. Контракт форварда с «Питтсбургом» рассчитан до 2026 года.

Источник: ТАСС
Евгений Малкин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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