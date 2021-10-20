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Рашит Давыдов стал тренером вратарей «Локомотива»

18:55
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Тренером вратарей ярославского «Локомотива» назначен Рашит Давыдов, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее специалист работал с голкиперами клубов ХК МВД, «Динамо» (Москва), СКА и трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Также входил в тренерский штаб сборной России, вместе с которой выигрывал Олимпийские игры и чемпионат мира.

Егор Подомацкий, ранее работавший с вратарями «Локомотива», переведен в тренерский штаб команды «Локо» (МХЛ). Антон Шустов, в свою очередь, перемещается из «Локо» в другую молодежную команду Клуба «Локо-76».

Дополнительная информация:

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Izmenenija-v-trenerskom-shtabe-7877

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Евгений Петров все материалы автора
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