Рашит Давыдов стал тренером вратарей «Локомотива»

Тренером вратарей ярославского «Локомотива» назначен Рашит Давыдов, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее специалист работал с голкиперами клубов ХК МВД, «Динамо» (Москва), СКА и трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Также входил в тренерский штаб сборной России, вместе с которой выигрывал Олимпийские игры и чемпионат мира.

Егор Подомацкий, ранее работавший с вратарями «Локомотива», переведен в тренерский штаб команды «Локо» (МХЛ). Антон Шустов, в свою очередь, перемещается из «Локо» в другую молодежную команду Клуба «Локо-76».